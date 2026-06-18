あなたのまわりにもいませんか？「平気で他人の彼氏を奪う」と噂が立っている友達が。彼氏に近づけてしまう前に、そんな女性の特徴を学んでおきましょう。20代から30代の独身女性319名に行ったアンケート結果を参考に「『うわ、あの子って他人の彼氏を奪いそう・・・』と思われる女子の特徴９パターン」をご紹介します。【１】実際は女友達との付き合いをあまり大切にしていない女性「よく観察してると損得勘定で動いてる。『負