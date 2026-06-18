太宰府天満宮の手水舎に6月18日、鉢にアジサイを浮かべた「花手水」が登場しました。太宰府天満宮の本殿にある手水舎には、およそ1000本の色鮮やかなアジサイが飾られています。太宰府天満宮によりますと、アジサイを浮かべた「花手水」は九州最大級で、参拝者に涼を感じてもらおうと、6年前から梅雨の時期に合わせて行われています。訪れた人たちは、色とりどりの「花手水」を楽しんでいました。■参拝者「晴れやかな気分になりま