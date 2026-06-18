今回、Ray WEB編集部は、ミーハーな友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。毎日、推しの話ばかりするリサにうんざりの主人公...。これは一体なんの動画なのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【推し活】会うたびに推しが増えていく！？友だちの話を聞いていたら、【まさかの事実】が発覚して...！