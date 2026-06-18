2026年6月16日（日本時間）、オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下が首都アムステルダムの王宮に入られた。車で到着後、出迎えた王室関係者とあいさつを交わされた後、集まった市民や観光客らに笑顔で手を振られた。【写真】雅子さまの淡い水色コーデ全身姿を見る。ほか、空港に到着される天皇皇后両陛下などこの日、雅子さまは淡い水色のセットアップに、ブルーやラベンダーカラーの花柄のスカーフを合わせた爽やかな装いを