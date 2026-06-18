ロッテ・サブロー監督（５０）が１８日、全体練習が行われたＺＯＺＯで取材に応じた。リーグ戦再開初戦となる１９日の楽天戦（ＺＯＺＯ）の先発マウンドを託すアンドレ・ジャクソン投手（３０）に「ストライク先行でいけば、まず打てないので。もうそこだけ、祈っています」と安定した制球を期待した。対する楽天は、昨季までロッテで指揮を執った吉井理人監督（６１）が就任後初めて采配を振るう。昨季までＤｅＮＡに在籍した