身長205センチメートルの"次世代ミドルブロッカー"として期待されていたバレーボール元男子日本代表の佐藤駿一郎被告（26）が6月17日、麻薬取締法違反の罪で起訴され、6月18日夕方に保釈された。【写真をみる】〈代表剥奪とかになったらもう後がないんで〉佐藤被告と知人Aさんの”トラブル”を匂わせるLINEのスクリーンショットほか佐藤被告は5月27日、都内のパチンコ店を複数の代表選手らと訪れていた。被告が店内にポーチを