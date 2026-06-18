女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年6月20日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝昨今では、これまでのしきたりを踏襲しない自分たちだけのオリジナルの披露宴をするカップルが増えています。電車を貸し切っておこなうトレインウェディングだったり、斬新なフラッシュモブの演出だったり、様々な工夫がおこなわれて