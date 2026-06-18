新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月９日（火）に『時計じかけのマリッジ』最終回前週となる第７話の先行試写を含む「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」を開催。イベントでは第７話の先行試写に加え、累計1,300組以上の成婚実績を持つ恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏によるトークショーを実施。また、番組MCのエルフ・荒川、森香澄、植草氏による合同取材