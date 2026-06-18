◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手が6回4失点の力投をみせるなど、1点差でレイズに勝利。9回はアレックス・ベシア投手が満塁の窮地を三振でしのぎ、大谷選手の白星を守り切りました。試合は大谷選手が5回に4失点とビッグイニングをつくられますが、6回まで力投。1点を追う6回にフレディ・フリーマン選手が12号2ランを放ち、5-4と試合をひっくり返しました。その後、1点差の