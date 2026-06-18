落語家の蜃気楼龍玉さんが心不全のため11日に亡くなったことが18日、落語協会の公式サイトで発表されました。53歳でした。落語協会は公式サイトで「当協会員の蜃気楼龍玉（本名：加藤 暢彦かとう のぶひこ）が、令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました」と報告。葬儀は、近親者のみですでに執り行われており、最後の寄席出演は5月30日の黒門亭だったということです。蜃気楼龍玉さんは、1972年生まれの埼玉県