お笑い芸人のみなみかわが１７日、ＴＯＫＹＯＭＸ「さらば建前！正直サミット」で、テレビディレクターから受けた屈辱を明かし、自宅で「号泣した」出来事を振り返った。この日は「大事なのは出演者？裏方？」をテーマにトーク。みなみかわは「一回キツいなと思った」出来事を振り返った。みなみかわは「ディレクターさんともお付き合いしないといけないじゃないですか。飲みに行くでしょ。相当酔っぱらわれて『スギちゃん