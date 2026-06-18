株式会社タレックスは１８日、阪神・藤川球児監督（４５）と視界コンディショニングサポート契約を締結したと発表した。タレックスは１９７０年代に世界初の全面均整の球面ガラス、球面プラスチック偏光レンズの開発に成功した「偏光レンズ」の専門メーカー。レンズとレンズの間に挟み込まれた雑光フィルターが「目に有害な光」を取り除き、長時間でも疲れにくい快適な視界をサポートしている。藤川監督は「あるとないとでは