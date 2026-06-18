俳優の河合優実が１８日、都内で、ユニクロなどを展開するファーストリテイリングの難民支援プロジェクト発表会に出席した。同社は２００６年から国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）と連携し、世界の難民へ衣料寄贈などを行っている。プロジェクトに賛同した河合は、今年１月にバングラデシュにあるロヒンギャ難民キャンプを３日間訪問した。河合は、今月４日に２８年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」で主演