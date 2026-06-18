俳優の原田知世（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開し、7月からツアーを実施することを発表した。【写真】久々の投稿！笑顔いっぱいの原田知世、近況ショット前回から11ヶ月ぶりの投稿。「原田知世 Acoustic Ensemble Tour 2026」と書き出し、「7月よりクラシックホールツアーが始まります」「今回の会場はすべて国内トップクラスの音響を誇るクラシックホールです。デビュー当時から現在までのさま