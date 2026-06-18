韓国で、アイドルなどのファンクラブ会員に予約優先権を与える「国内先行予約販売」が、今春のＫ−ＰＯＰ公演における新たな標準として定着したと１８日、現地メディアのＮｅｗｓｅｎが報じた。記事によると今年４月、ＥＮＨＹＰＥＮのソウル公演を皮切りにａｅｓｐａ、ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）など、多くのアーティストが同様の先行予約を導入したという。このシステム改編は、転売防止と真の需要者保護という大義名分を明