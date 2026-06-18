餌をかむ回数と骨の強さよくかんで食べる子は丈夫に育つ―。硬い餌を食べてよくかんだマウスはやわらかい餌を食べた時と異なり、運動で作られる骨の量や骨密度が増加するとの研究結果を、東京科学大などのチームが18日までの英科学誌に発表した。健全な骨作りには運動に加えてしっかりとかむことが重要である可能性を示し、子どもの健康な体作りに役立つとしている。今回チームは、生後4〜6週目の成長期に当たるマウスで実験を