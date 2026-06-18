「高松宮記念杯・Ｇ１」（１８日、岸和田）タレントで今回のパールカップでユニホームをデザインした益若つばさが来場。７Ｒ発売中に行われたトークショーに出演した。「やわらかい雰囲気をイメージしました」と自身がデザインしたピンクのユニホームを前にコンセプトを語る。「着心地もいいんですよ。これで運動したいです」と満足げ。優勝者が着用するチャンピオンジャージーもデザインしており「まだ公表されていませんが