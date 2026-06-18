スポーツ配信サービス「DAZN」は18日までに、サッカー専用プラン「DAZN Soccer」への入会プランを巡る表記への批判を受け声明を発表。新規申し込み受け付けを停止し、加入者に対し返金措置などに応じるとする異例の対応を発表した。W杯配信により新規入会者が増加したサッカー専用プラン「DAZN Soccer」。問題となったのは、契約画面で「月額980円」と大きく表示されていたことだ。サッカー日本代表戦などワールドカップ関連の