『「もう、これ以上簡単にできない」家ごはんレシピ』（ちはる 著）栄養バランスや家族の好みなどを考慮しつつ、「何を作るか」に頭を悩ませる毎日のごはんづくりは本当に大変！でもやらねばならない。ならばとことんラクをしつつも、味は美味しく見栄えもよいレシピを追求しよう。そして同じような思いをしている人たちの力になれたら――。料理研究家で6歳男児の母親でもある著者の、そんな思いが詰まったレシピ本がヒット中