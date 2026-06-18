18日午前、男鹿市五里合鮪川で草刈りをしていた男性が手に大けがをしました。男鹿警察署の調べによりますと、18日午前8時40分ごろ、男鹿市五里合鮪川字上鮪川の滝の頭水源浄水場敷地内で、69歳の臨時職員の男性が電動の剪定ハサミで手の指を切断する大けがをしました。男性は草刈り作業中だったということです。警察が事故の原因を調べています。