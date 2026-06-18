「伏見稲荷の猫ちゃんってほんと可愛いよね」【写真】雨宿りしていると、膝の上に乗ってきた猫ちゃん全国に3千あるとされる稲荷神社の総本宮である京都の伏見稲荷大社。五穀豊穣や商売繁盛を願って、世界中から参拝客が訪れ、本殿はもちろんのこと、数多の鳥居が連なって通路となった“千本鳥居”や、山のいたるところに祠がある“稲荷山”も参拝ルートとして人気があります。そんな神聖な場所でありながら、最近では敷地内の竹林