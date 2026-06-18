初の“クレーン仕様”が登場！排出ガスを一切出さないクリーンな走りと、極めて静かな移動を可能にするクルマの電動化（EV）の波は、自家用車だけでなく物流や建設といった社会を支える「働くクルマ」の世界にも押し寄せています。三菱ふそうトラック・バス（以下、三菱ふそう）は2026年6月17日、さらなる実用性の向上と多種多様な現場の要望に応えるため、日本の量産型電気トラックの先駆者である「eCanter（イーキャンター）