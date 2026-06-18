YOASOBIが2024年7月に配信リリースした楽曲「UNDEAD」のMVが、累計再生回数1億回を突破した。 （関連：【映像あり】YOASOBI、2024年7月に配信リリースした楽曲「UNDEAD」MV） 「UNDEAD」は、アニメ『〈物語〉シリーズ オフ＆モンスターシーズン』の主題歌として書き下ろされた楽曲。『〈物語〉シリーズ』を手掛ける西尾維新が本作のために執筆した短々編「なでこパスト」「しのぶフュ&#