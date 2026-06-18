鶴岡市によりますと、きょう午後２時ごろ、山形県鶴岡市藤沢でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１．５メートルとみられています。 現場は湯田川コミュニティセンターの南東およそ４００メートルの道路上で、西の方へ移動したということです。その後の行方はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。