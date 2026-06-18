今回35モデルの7番アイアンを試打した中で、海老原秀聡と菊地りお、それぞれバックスピンが入ったモデルトップ3を発表する。【数値公開！】テーラー、キャロ、ピン…最新アイアン35モデルの試打結果7番アイアンで一番スピンが入るモデルは？◇◇◇7番アイアンHS40m/s（ドライバーHS50m/s）の海老原と、7番アイアンHS31m/s（ドライバーHS40m/s）の菊地が最新35機種のアイアンを試打したところ、両者ともにロフト角32度以上の