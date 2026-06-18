臼井麗香の妹でプロテスト合格を目指す臼井蘭世が自身のインスタグラムを更新。「24歳になりました」と、誕生日を迎えたことを報告した。【写真】花束を手にニッコリ！ 臼井麗香の妹・臼井蘭世の24歳バースデー（全5枚）「沢山のお祝いメッセージ、プレゼントなどありがとうございます」「皆様に祝っていただき本当に幸せでいっぱいです」と、24歳の誕生日を迎えた喜びと感謝を表現。「恩返しができるよう精一杯頑張ります」と今後