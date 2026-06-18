６月２１日の日曜日は、父の日です。ことしは期間限定のケーキや日頃の疲れを癒してくれる快眠グッズなどが登場。父の日商戦が熱を帯びています。キャラメルショコラムースをチョコレートでコーティング。最後はひげと帽子をトッピングします。 （店員）「こちらが父の日限定ケーキです」タルトの上にムースが乗った、お父さんをイメージしたダンディなケーキ。今週の土日限