スイングの土台となるブレないスイング軸は、どのように作ればいいのか。ゴルフスイング解析システム「ギアーズ」を使ったスイング分析の第一人者、マイケル・マナビアン氏が提唱する動作を取材した。近年、女子プロの間で左足体重のトップが増えている理由も見えてきた。【連続写真】桑木も菅沼も、左ヒザを曲げて右ヒザを伸ばした左足体重のトップで打つ！◇◇◇日本の多くのゴルファーは、スイングを間違った方法でインプッ