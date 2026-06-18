＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア3日目◇18日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞じわり、じわりと歩みを進めていたナショナルチームの岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）のペースが、3日目に一気に変わった。最終日へ向け、リーダーボードを駆け上がる。初日の1アンダー・14位から、2日目の「70」で7位まで浮上。木曜日は、初日から首位に立つ廣吉優梨菜（福岡第一高2年）との5打