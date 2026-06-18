AIブームで急拡大する設備投資 米大手テック企業4社による年間のAI関連連投資額は、日本の国家予算に迫る規模に AIブームを背景に、データセンターやその稼働に必要なAI向け半導体、ネットワーク機器などへの設備投資が急拡大しています。ロイター通信によると、米大手テック企業4社（アルファベット［GOOGL］、アマゾン・ドットコム［AMZN］、メタ・プラットフォームズ［META］、マ