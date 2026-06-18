元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫で元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）の“お宝”の鑑定額に仰天する場面があった。中井はゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定買った時より値段上がってるっぽい」のコーナーに、「古田選手が2003年の6月26日に、1試合で4打数連続本塁打っていう日本記録を。それを打った時のバット」を持ち込