俳優の鈴木福が17日、22歳の誕生日を迎えた。4きょうだいの長男である福を、妹・鈴木夢（19）、弟・鈴木楽（12）らがさまざまな写真を添えて祝福した。【写真】「素敵な兄弟姉妹」公開された“子役時代”の鈴木福ら4きょうだいショット夢の投稿では、「ご本人不在の誕生日会やらせていただきました。お兄ちゃんお誕生日おめでとう!!素敵な一年にしてください」とのコメントとともに、「22」と数字のキャンドルが立てられたショ