モデルの亜希（57）が18日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演し、「相当傷ついた」息子からの言葉を明かした。元プロ野球選手の清原和博氏と2000年に結婚し、14年の離婚後はシングルマザーとして野球に打ち込む長男、次男を育てた。この日の番組では「親子とほほ話」として街の人々に聞いた体験談を紹介。「お子さんに言われて地味に傷ついたエピソードを教えて」と振られた亜希は、「あるんですよ、実は」と