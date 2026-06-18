中東情勢の“節目”は東京株式市場でも追い風となりました。日経平均株価は7万1000円を超えて、4日連続で最高値を更新です。東京株式市場では、取引開始直後から幅広い銘柄が上昇し、一時1500円近い値上がりとなりました。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことで安心感が広がり、買い注文につながりました。また、ソフトバンクグループなど日経平均を押し上げやすいAI・半導体関連株も上昇。終値として初めて7万