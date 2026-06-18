大阪府庁で開かれた大阪メトロとの協議会であいさつする吉村洋文知事（右）＝18日午前大阪府と大阪メトロは18日、同府南河内地域の公道を使った自動運転バスの実証実験で、大阪・関西万博で不具合が相次いだ電気自動車（EV）バスの活用を断念し、日野自動車のディーゼル小型バスに変更すると決めた。万博の「レガシー（遺産）」として転用する見込みだったが、安全性への懸念が解消されなかった。18日に府庁で開いた協議会で決