タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身に涙ながらに「本当にありがとう」と一輪のバラをくれた人気芸人を明かした。この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。鈴木が「愛さん、『This is I』見ましたよ」とはるなの半生を描いた映画「ThisisI」（NETFLIX独占配信、監督松本優作）を見たことを報告した。そのうえで、鈴木が