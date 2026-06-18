お笑いコンビ、カカロニすがや（35）が18日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分〜）に出演。サッカースタジアムを清掃する日本人サポーターが批判されていることについて、自身の考えを語った。すがやは大のサッカー好きで、14年ブラジル大会から4大会連続でW杯を現地観戦している。今回もサッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会を現地観戦。この日はメキシコからリモート出演し、熱気を伝えた。