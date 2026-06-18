【モデルプレス＝2026/06/18】日向坂46の五期生・大野愛実が、6月23日発売の『CanCam』（小学館）8月号通常版表紙に初登場。専属モデル就任3ヶ月での抜擢となった。【写真】日向坂46新エース、タンクトップで肌見せ◆大野愛実「CanCam」専属モデル就任3ヶ月で表紙この3月に『CanCam』専属モデルへ就任したばかりの大野が、8月号通常版で初の表紙を飾る。 誌面に登場するたび大きな反響を呼んできた人気と存在感が、異例の早さでの