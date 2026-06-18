【モデルプレス＝2026/06/18】THE RAMPAGEの神谷健太が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置きを公開した。【写真】31歳LDHイケメン「作り置きのクオリティ高い」焼き鮭メインの5日分弁当◆神谷健太、作り置き披露神谷は「ようやく でかい仕事が立て続けに終えたので 作り置きしてく」とつづり、料理作りの様子を動画で投稿。クッキングシートを敷いた2つのフライパンには、それぞれ大きな鮭の切り身が並んでいる。