元埼玉県志木市議会議員で実業家の与儀大介氏が2026年6月18日にブログを更新し、左腕に痛みやしびれがあることについて、MRI検査を受けた結果を報告した。しびれは「1時間のうち10〜20分くらいかなぁ？」与儀氏は15日に「変な病気じゃありませんように。」とするブログエントリーで、「最近ですねー左肩から腕がなんか痛くて、慢性的に左腕がビリビリ痺れたりして。うん？なんかヤバくね？と思ったので針刺しにきましたいや、整