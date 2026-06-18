今日18日、日本気象協会は最新の2026年梅雨入り・梅雨明け予想を発表しました。週末には東北、北陸でも梅雨入りとなりそうです。一方、沖縄は早ければ明日19日にも梅雨明けとなる可能性があります。そのほかの地域では今年の梅雨明けは、平年並みか早い予想です。週末は東北・北陸でも梅雨入りか長雨シーズンへの備えを今日18日、日本気象協会は最新の2026年梅雨入り・梅雨明け予想を発表しました。この先、太平洋高気圧が沖縄付