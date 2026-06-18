2026年7月9日（木）発売のアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（以下『エンドレスラグナロク』）。その発売前メディア向け試遊会＆開発者インタビューに参加してきた。日本での開催を皮切りに、ロサンゼルス、バンコク、上海でも実施されるという、世界各国のメディアへ向けたお披露目の場である。前作『GRANBLUE FANTASY: Relink』（以下『リリンク』）はレベルカンストまで遊んだ身としては、続編に発