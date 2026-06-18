ドル円１６０．６５近辺、ユーロドル１．１５２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は160.65近辺、ユーロドルは1.1520近辺で推移している。ドル円は160.53-160.75のレンジでの振幅。足元の水準は160.65の前日NY終値付近となっている。ユーロドルは1.1500から1.1528までのレンジ。前日終値1.1501レベルから小幅に上昇している。前日の米FOMC後のドル買いに対して、極めて軽微な調整が入る動きとなっ