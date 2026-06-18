Epic Gamesがゲームやエンターテインメント制作向けのオープンソースのバージョン管理システム「Lore」を公開しました。Loreはソースコードだけでなく画像や音声、3Dモデルといった大容量のバイナリファイルを扱うことを前提に設計されており、MITライセンスで利用できます。Lore | 次世代オープン ソース バージョン管理 - Lorehttps://lore.org/大規模なゲーム制作において、作業の途中で以前の状態へ戻したり、複数人の変更を安