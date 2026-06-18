◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１８日、栗東トレセンシンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）は坂路を単走。余力を残しながら、５５秒３―１２秒５を計時した。清水助手は「追い切りの時計自体はあれくらいでいいと思います。思っている以上に馬は元気でしたし、行きっぷりも良かったので状態は悪くないと思います」と評価。近走は２ケタ着