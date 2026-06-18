お好み焼き、カキ、あなごめし、ラーメン（しまい系、尾道etc）、汁なし担々麺、激辛つけ麺、そして近年ではウニクレソンなど広島グルメは多々ありますが、日本酒をはじめ酒のクオリティが高いこと、そして飲食店のレベルの高さも見逃せません。そこで本稿では市街地エリアから、酒もつまみもナイスな推しの3軒をピックアップ！▲市街地には、広島市内の大動脈・広電（路面電車）で。昨夏、JR広島駅のビル2階へ直接乗り入れるルー