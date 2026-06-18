暑さが増してくる頃、体が重く感じたり、食欲がない日がありませんか!?そんな時は、スパイスの力で体の内側からスッキリできる料理がおすすめ。今回は、様々なスパイスがミックスされているカレー粉を使って作れるレシピをご紹介します。 ▼子ども喜ぶ☆キャベツステーキ 大きくカットしてフライパンで焼くキャベツステーキ。仕上げにカレー粉とチーズをかけると、子どもがぱくぱく食べてくれるステーキに。 ▼鶏肉のカレー粉焼