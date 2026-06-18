お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が17日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。番組冒頭「私が個人的に苦手だなと感じるタイプの話」と切りだしたイモト。「こういう人ってまれにいませんか？初対面同士なのにすぐに引き合わせてみたいな…“あとはつながっちゃって”みたいな」と苦手なタイプについて語りだした。「人は呼ぶんだけど“勝手につながっちゃって”みたいな人いるじゃな