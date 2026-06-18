女優の米倉涼子（50）が30年ぶりにバレエの舞台に立つ。かつて所属していた谷桃子バレエ団の新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」に出演することが発表され、18日、都内で行われた会見に出席した。30年ぶりの舞台で演じるのは大蝶々（マザーバタフライ）。シンデレラを包み込むような役柄で、「今まで強くてたくましい潔い女が多かったので悩み所」と苦悩を明かす。現在は舞台に向けて稽古中。「役に向き合うよりもまずは