女優の戸田恵子（68）が18日、東京・銀座の博品館劇場で舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」の公開稽古を行った。ハリウッドのミュージカル大作に出演した米女優・ジュディ・ガーランドの数奇な人生を描いた物語。2018年に戸田の還暦記念公演として上演され、翌19年、24年にも再演するなど、戸田のライフワークとして上演されてきた。24年6月にはニューヨーク公演も行われ、今回が2年ぶり4度目の上演。戸田は「より円熟